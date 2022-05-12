Старейший мусор в лесах России оказался екатеринбургским (ФОТО)

В Екатеринбурге во время субботника обнаружился самый старый мусор в России, об этом сообщает Чистомэн. Блогер-эколог запустил соревнования по поиску старой упаковки – сфопинг, и уральцы приняли в них деятельное участие. Екатеринбурженка Евгения Голенищева обнаружила крем «Ленинград» 1976 года изготовления и пасту для чистки предметов домашнего обихода того же года выпуска.

Фото: Евгения Голенищева

Находки сделаны в районе парка Семь Ключей на Старой Сортировке. «Устроили с соседями субботник, объявили конкурс на самый старый мусор. Первое место у крема, второе – домашняя химия «Скайдра», третье – майонезные крышки 1992 года, их нашла моя соседка», – рассказала «Новому Дню» Евгения.

«Каждый раз я думаю, что ничего старее найти уже не получится. И вот опять. Первое место рейтинга сфоперов опять обновилось. Если мы сейчас находим упаковку 50-летней давности, когда особо-то ее и не было, что же буде еще лет через 50?» – написал Чистомэн.

Отметим, что участвовать в сфопинге могут все желающие – для этого нужно найти выброшенную упаковку в естественной природной среде с написанной на ней датой, сделать фото или видео упаковки, отправить заявку на почту – chistomen@mail.ru, указав в письме место обнаружения, год находки и год изготовления, а также ссылку на аккаунт автора снимка в соцсети.

Ранее екатеринбургский мусор уже попадал в рейтинг – екатеринбуржец Виктор Норкин, который регулярно проводит экологические субботники на территории города, обнаружил банку из-под маргарина ЕЖК 1993 года производства.

Фото: Виктор Норкин

Екатеринбург, Елена Сычева

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