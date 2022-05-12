За упавшее на старинный дом дерево жильцы смогли отсудить только 165 тысяч

Областной суд поставил точку в деле о падении старого тополя на частный дом 1918 года постройки в селе Липовском Режевского района. Хозяйки здания хотели получить от виновных более 1,5 млн рублей, но в итоге им выплатят в 10 раз меньше.

Как сообщили в облсуде, дерево упало на дом сестер Людмилы и Екатерины летом 2021 года. Женщины подали в суд на администрацию Режевского городского округа и МКУ «Управление городским хозяйством» и потребовали с чиновников 1 682 767 рублей за разрушения, 100 тысяч – за моральный вред, 35 тысяч – за оценку ущерба. Режевской суд удовлетворил их требования частично: взыскал с администрации РГО и территориального управления села 1 758 767 рублей, а сумму компенсации морального вреда снизил до одной тысячи рублей.

Представители ТУ села Липовское не согласились с вердиктом и обжаловали его в облсуде. Они указали, что дерево упало с личного участка соседки. Кроме того, чиновники заподозрили, что заключение об имущественном ущербе было сфальсифицировано. Администрация Режа также подала жалобу, в которой указала, что ответственность за благоустройство несет только ТУ села.

Облсуд выяснил, что соседка пострадавших давно знала о проблеме с аварийным тополем, но с просьбой спилить дерево никуда не обращалась. Назначенная же судом экспертиза выяснила, что стоимость ремонта дома составляет всего 165 тысяч рублей. В компенсации морального вреда сестрам отказали, так как травм они не получили, кроме того, постоянно живут в Екатеринбурге. В итоге облсуд постановил взыскать с соседки и с теруправления села Липовское по 82 500 рублей плюс судебные расходы в размере 2 626 рублей.

Реж, Елена Владимирова

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