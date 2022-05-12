Жительница Режа подожгла соперницу, а потом сама носила ей лекарства

Жительница Режа приговорена к 9 годам колонии за покушение на убийство с особой жестокостью: она облила свою соперницу бытовым растворителем и подожгла.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, преступление было совершено в ноябре 2021 года. Женщина пришла в гости к бывшему сожителю и обнаружила там общую знакомую. Между дамами произошел конфликт на почве ревности, который чуть не кончился убийством. От смерти жертву спасло только то, что проснулся мужчина и потушил огонь.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что первые несколько дней потерпевшая за медицинской помощью не обращалась. Виновница ЧП осознала свою вину и какое-то время покупала знакомой мазь от ожогов и обезболивающее средство. Однако состояние пострадавшей стало ухудшаться, она обратилась за помощью к медикам, и информация о происшествии поступила в полицию. «Сыщики уголовного розыска при общении с поджигательницей выяснили, что злобу на свою знакомую она имела весьма сильную. Так, при общении с полицейскими подсудимая отметила, что если бы ей в тот момент попались под руку топор или молоток, она бы взяла и их», – рассказал Горелых.

В СУ СКР Свердловской области добавили, что потерпевшая получила ожоги около 30% тела, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. В ходе расследования были проведены несколько судебных экспертиз, допросы обвиняемой, потерпевшей и свидетелей, а также очные ставки.

Реж, Елена Владимирова

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