Уральское полпредство не исключает роста цен на IT-продукты в связи с импортозамещением

С уходом зарубежных конкурентов с российского рынка отечественные IT-компании могут взвинтить цены на свои услуги. Потенциально такой риск есть, признал помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий.

Он привел в пример недавнюю встречу в уральском полпредстве, где за одним столом собрались разработчики программного обеспечения и заказчики, которые занимаются микроэлектроникой. Представители IT-компаний намекали, что им мешают иностранные конкуренты. На что заказчики с юмором отвечали: мол, цены снизьте, и тогда с развитием бизнеса будет все нормально.

«С точки зрения компетенций Урал очень сильный. Здесь есть концентрация кадров благодаря УрФУ и институтам УрО РАН, есть «СКБ Контур», и есть большое количество компаний, которые не на слуху, но они решают точечные локальные задачи. Спектр разработки программного обеспечения очень широк. Но вопрос доступной цены – сложный. Да, возможно, после ухода серьезных конкурентов компании будут поднимать цены. Но, во-первых, у нас есть рыночное регулирование. На Урале все-таки нет монопольного разработчика того или иного программного продукта. Кроме того, у нас все адекватные и прекрасно понимают текущую ситуацию. Я убежден, что никто не будет использовать резкое наращивание прибыли в ущерб заказчикам», – прокомментировал Евгений Гурарий на пресс-конференции в ТАСС.

По словам помощника полпреда, сейчас обсуждается инициатива по возрождению IT-кластера в Свердловской области, где компании-разработчики и их клиенты могли бы договариваться, в том числе и по рыночным вопросам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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