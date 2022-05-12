Строительство жилья в 2022 году выросло на 30%

В первые месяцы 2022 года в Свердловской области возросли темпы жилищного строительства, несмотря на существующие риски.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. «Мы прогнозируем, что строительство жилья будет оставаться в положительной зоне. Сегодня Свердловская область имеет задел порядка 3 млн кв. м строящегося жилья, – сообщил Волков. – За те месяцы, что мы уже отработали, мы имеем положительный результат. По сравнению с прошлым годом у нас идет 30-процентный рост строительства жилья».

Среди рисков, с которыми столкнулась строительная отрасль, министр назвал импортозамещание, волатильность на ценовом рынке и вопросы ипотечного кредитования. По его словам, строители в массе своей не сильно зависят от импортных материалов, потому что, как правило, материалы используются либо местные, либо российских производителей, либо из ближнего зарубежья. Немного другая ситуация с оборудованием. «Было удобно работать с оборудованием из недружественных сегодня стран, и понятно, что это удобство закончилось. Сейчас переключаемся на те производства, которые по менее удобной схеме, но дают тот же результат. Ставим задачи по развитию производства необходимых элементов и компонентов в Свердловской области, или ищем поставщиков, которые могут заменить оборудование», – сообщил Михаил Волков.

Что касается роста цен на материалы, то, считает министр, на основные виды материалов и конструкций рост уже прошел. Для ликвидации последствий прошлогоднего роста областные власти изменяют цены госконтрактов, так как теперь им дано такое право. «Волнообразного роста цен не видим, по некоторым позициям где-то даже снижение идет», – отметил он.

Региональные власти постоянно мониторят ход строительства объектов по госконтрактам. Михаил Волков выразил надежду, что строящиеся объекты образования, здравоохранения, физкультуры и спорта будут сданы в срок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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