«Я убил, но ничего не помню». Преступник оставил сыщикам признательную записку (ФОТО)

В Серове вынесен приговор 56-летнему местному жителю, который в прошлом году убил свою знакомую 1967 г.р.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что мужчина приехал в сад к женщине на велосипеде, они выпили и поссорились. Во время ссоры гость несколько раз ударил подругу своим ножом, она скончалась, а убийца вернулся домой. Впоследствии сыщики обнаружили следы крови на руле велосипеда и одежде подозреваемого. Экспертные исследования подтвердили, что это кровь погибшей женщины. «Приговором суда, вступившим в законную силу, подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщил представитель СУ СКР Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что, вернувшись домой, фигурант первым делом лег спать. «Проснувшись, он понял, что совершил непоправимое. Нахлынувшее на мужчину раскаяние заставило его взять в руки бумагу и ручку и написать записку, которая в последующем была обнаружена сыщиками уголовного розыска при осмотре жилища этого гражданина. Текст записки гласил: «Я, Игорь, убил Галю С., но я ничего не помню. Так получилось». На это рукописное признание Игорь положил нож с деревянной ручкой, обмотанной изолентой красного цвета, которым он воспользовался для убийства», – отметил полковник Горелых.

Серов, Елена Владимирова

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