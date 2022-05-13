российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 мая 2022, 11:49 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На уральском заводе тушат крупный пожар (ФОТО)

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня днем на промплощадке Синарского трубного завода в Каменске-Уральском, в Заводском проезде, загорелось помещение валочного цеха.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сначала площадь пожара составила 600 кв. м, в 12:36 горение было локализовано на площади 800 кв. м. В момент возникновения пожара людей в здании не было, эвакуация не потребовалась. Информации о пострадавших не поступало. Задействованы 8 единиц пожарной техники, 35 человек личного состава.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,