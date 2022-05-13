На уральском заводе тушат крупный пожар (ФОТО)

Сегодня днем на промплощадке Синарского трубного завода в Каменске-Уральском, в Заводском проезде, загорелось помещение валочного цеха.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сначала площадь пожара составила 600 кв. м, в 12:36 горение было локализовано на площади 800 кв. м. В момент возникновения пожара людей в здании не было, эвакуация не потребовалась. Информации о пострадавших не поступало. Задействованы 8 единиц пожарной техники, 35 человек личного состава.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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