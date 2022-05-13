В Свердловской возник дефицит мест для высадки новых лесов

В Свердловской области в этом году потратят 102 миллиона рублей на восстановление лесов после пожаров. Планируется высадить деревья на площади 28 тысяч гектаров, сообщил на пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

«Если весной прошел сильный пожар, то выгоревший участок леса обследуется. После назначается санитарная вырубка – сплошная, если все деревья мертвые, или частичная. Затем осенью следует подготовка почвы, и на следующий год высаживают деревья. Обычно ручным способом, хотя в давние время посадки проводили с помощью техники. Наиболее эффективное восстановление леса происходит за счет саженцев с закрытой корневой системой, так как деревья в этом случае лучше приживаются. Но не везде этот способ подходит», – объяснил принцип восстановления лесов Сандаков.

По словам координатора общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» Анастасии Ростиловой, высадка новых деревьев производится спустя три-четыре года после пожара, так как необходимо время на восстановление экосистемы сгоревшего участка. После высадки саженцев волонтеры еще несколько лет следят за ними, чтобы оценить приживаемость деревьев.

Олег Сандаков отметил, что обследования сгоревших участков леса проводятся ежегодно. Большая часть уничтоженных пожаром лесов восстанавливается естественным способом. Провести санитарные вырубки везде, где горел лес, – слишком затратно. При этом высадка новых деревьев полностью перекрывает площадь вырубаемых лесов в хозяйственных целях. Более того, в уральский департамент лесного хозяйства поступают жалобы о нехватке мест для лесных саженцев. В Свердловской области 33% лесного фонда находится в аренде. Некоторые арендаторы не вырубают лесосеки, если не могут продать сырье, но по условиям договора они обязаны высадить определенное количество саженцев – а территории для этого не хватает. Поэтому на Среднем Урале образовался дефицит мест для высадки нового леса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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