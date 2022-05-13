80% свердловчан провели майские праздники дома, остальные путешествовали, но недалеко

80% абонентов «Мегафона» в Свердловской области в этом году на майские праздники остались дома, и только 20% отправились в путешествие, причем подавляющее большинство – по Уралу.

По данным пресс-службы «Мегафона» на Урале, чаще всего в этом году свердловчане ездили на майские в Челябинскую Тюменскую области, Пермский край, Югру и Ямал. Эти регионы посетили 40% из тех, кто вообще куда-то выезжал. 8% туристов отправились в Москву, 5% – в Санкт-Петербург. И еще 5% – на берега Черного моря.

«В этом сезоне поток на южные курорты сократился в целом по всей стране – Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, а в связи с закрытием авиасообщения популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов», – сообщает оператор.

Что касается въездного туризма, то на майские праздники в Екатеринбург и область приезжали гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и соседних регионов. Как уже сообщалось, Свердловские власти планируют к 2035 году увеличить турпоток до 5 миллионов человек в год.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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