Уральскому федеральному округу исполнилось 22 года

С момента создания Уральского федерального округа прошло 22 года – Указ президента о создании федеральных округов был подписал 13 мая 2000 года. За это время в УрФО работали шесть полпредов: Петр Латышев (2000-2008); Николай Винниченко (2008-2011), Евгений Куйвашев (2011-2012), Игорь Холманских (2012-1018), Николай Цуканов (2018-2020), Владимир Якушев (с 2020-го по настоящее время).

Владимир Якушев поздравил уральцев с праздником и отметил, что «каждый федеральный округ уникален по-своему». «И отличительная черта УрФО – это не только богатые недра и мощная промышленность, это сильная наука, образование, культура. И это люди с особым характером. Мы никогда не унываем и не сдаемся, ищем и находим решения в самых сложных ситуациях. Любим дело, которому служим, умеем работать сообща, и всегда готовы прийти на помощь», – прокомментировал полпред.

«УрФО растет и развивается, по максимуму использует свой потенциал на благо страны. И я от всей души поздравляю жителей нашего округа и всех других федеральных округов с праздником! Сила – в нашем единстве!» – добавил Якушев.

Екатеринбург, Марина Иванова

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