Сайт аэропорта Кольцово подвергся DDoS-атаке и временно не доступен

Сайта аэропорта Кольцово временно не открывается из-за DDoS-атаки. Идут работы по устранению. На текущий момент у некоторых пользователей уже грузится главная страница, но недоступно онлайн-табло прилетов и вылетов, а также расписание рейсов.

В пресс-службе Кольцово «Новому Дню» информацию подтвердили. Сколько времени потребуется на восстановление работы сайта, пока неизвестно.

Добавим, что массовым атакам сегодня подверглись и ресурсы российских авиакомпаний. Не работали сайты «Якутии», «Ямала», «России» и других. На данный момент также не грузятся страницы аэропортов ХМАО и Сургута.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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