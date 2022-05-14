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Суббота, 14 мая 2022, 09:57 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге ВАЗ вылетел на тротуар и сбил девочку на самокате

В Екатеринбурге семилетняя девочка попала под машину – ее сбил водитель, автомобиль которого вылетел на тротуар.

ДТП произошло накануне около 18:30 в районе дома 39 по ул. Серафимы Дерябиной. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал по дублеру ул. Серафимы Дерябиной в сторону ул. Волгоградская. По его словам, слева на него стал выезжать другой автомобиль, пытаясь избежать аварии, водитель вывернул руль вправо. ВАЗ задел бордюр, вылетел на тротуар и сбил ребенка. девочка ехала на самокате, ее бабушка шла на расстоянии нескольких метров. Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, девочка госпитализирована в ДГКБ № 9 с травмами различной степени тяжести.

Екатеринбург, Марина Иванова

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