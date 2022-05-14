Среднему Уралу пообещали грозы и сильный ветер

В Свердловской области в воскресенье, 15 мая, ожидается непогода. Синоптики предсказывают порывы ветра до 18 м/с и грозы.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области предупреждают: не исключено

падение слабоукреплённых конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач. Гражданам рекомендуют обезопасить себя:

– воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду;

– ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

– по возможности отложить прогулки и поездки;

– в квартирах закрыть окна и форточки;

– не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

– во время грозы не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами;

– не разводить костры на приусадебных участках и в лесной зоне;

– соблюдать правила дорожного движения;

– если непогода застала вас на улице, держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев;

– не пытаться найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может травмировать;

– двигаясь в непогоду по автодорогам, постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку и оставаться там, на время ухудшения погодных условий.

Екатеринбург, Марина Иванова

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