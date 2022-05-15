Житель Ирбита разбился, врезавшись на машине в дерево

Под Ирбитом накануне погиб мужчина. Его машина врезалась в дерево.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 43-летний житель Ирбита на «Форд Мондео» около около 20:30 ехал в сторону поселка Лесной. Он превысил скорость, не смог удержать машину на дороге, автомобиль выбросило в кювет. После столкновения с деревом машина перевернулась. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Водитель не был пристегнут. Пока не известно, был ли он трезв.

«Госавтоинспекция напоминает водителям, что пренебрежение требований ПДД приводит к дорожно-транспортным происшествиям. При выборе скорости, необходимо учитывать дорожные и погодные условия, техническое состояние транспортного средства, во время движения- избегать резких маневров, строго соблюдать требования дорожных знаков, следить за дорожной обстановкой и постоянно контролировать движение транспортого средства, использовать пассивные меры безопасности», – напомнили в ГИБДД.

Ирбит, Марина Иванова

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