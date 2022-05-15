Синоптики продлили предупреждение о непогоде на Среднем Урале

В Свердловской области продлено предупреждение об ухудшении погоды – 16 мая ожидаются грозы и порывы ветра до 18 м/с.

«В связи с непогодой возможно падение слабоукреплённых конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач», – предупреждают в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Рекомендуется воздержаться от походов в лес, в квартирах закрыть окна и форточки, не парковать автомобили около деревьев и рекламных конструкций, во время грозы не пользоваться телефонами, не разводить костры на приусадебных участках и в лесной зоне, в случае непогоды не искать укрытия под деревьями.

Добавим, сегодня в Екатеринбурге в первой половине дня была достаточно ясная и комфортная погода, несмотря на ранее выданное предупреждение о ветрах и грозах. Согласно прогнозу на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», ночью ожидается дождь, завтра днем 16-18 градусов, возможен дождь.

Екатеринбург, Марина Иванова

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