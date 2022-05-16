Свердловская область вошла в топ-10 экономически развитых регионов

Свердловская область оказалась на седьмом месте в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ.

По сообщению РИА «Новости», интегральный рейтинг за 2021 год учитывал такие ключевые показатели, как объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие.

Первые два места традиционно заняли Москва и Санкт-Петербург. В пятерку вошли также Татарстан, Московская область и ХМАО-Югра. В десятку – Ямал, Краснодарский край, Красноярский край и Ленинградская область.

По данным агентства, эти 10 регионов обеспечивают половину суммарного ВРП России.

В число отстающих из УрФО попала Курганская область – она на 75-м месте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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