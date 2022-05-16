В Свердловскую область привезли десятки тысяч клещей

В Екатеринбург через грузовой комплекс аэропорта Кольцово завезли 75 тысяч насекомых и клещей-энтомофагов, а также 20 шмелиных семей.

Энтомофаги используются для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, их заказывают предприятия для своей работы. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, у всего «живого товара» есть ветеринарные документы, никаких нарушений не выявлено.

Екатеринбург, Марина Иванова

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