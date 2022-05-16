Аренда госсобственности подешевела

В Свердловской области снижены арендные платежи за недвижимость, находящуюся в государственной собственности, а также предоставлена отсрочка по уплате предпринимателям, которые ее снимают.

Как сообщили в ДИПе, такой указ подписал губернатор Евгений Куйвашев в рамках поддержки юридических лиц и ИП, пострадавших от введения санкций.

В частности для предпринимателей, которые создают места для обучения, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, арендная ставка снижена на 10%.

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена отсрочка платы за аренду помещений по договорам, заключенным до 1 января 2022 года.

Арендную плату за использование рекламных конструкций, расположенных на областной земле, а также земельных участков в Екатеринбурге, госсобственность на которые не разграничена, можно платить с отсрочкой.

С предпринимателей не будут брать штрафы и пени за несвоевременную оплату аренды и использования рекламных конструкций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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