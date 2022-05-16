Ковры, матрасы, шины – что нашли экологи на берегу Исети

В Екатеринбурге участники «Чистых игр» собрали больше двух тонн мусора, сообщили в пресс-службе Свердловского отделения Российского экологического общества. Для участия в мероприятии собрались 17 команд. В течение полутора часов они очищали берег Исети на участке от Белинского до Ткачей. Мусора набралось очень много, поскольку эту локацию давно никто не прибирал из-за ее труднодоступности. Все собранное участники рассортировали по фракциям, чтобы сдать в переработку. В частности, пластик, стекло, металл, батарейки и пластиковые крышки. По условиям игр, команда, успевшая собрать больше всего отходов, побеждает.

«Команда от регионального отделения тоже приняла участие в квесте. Даже опытным экологам, как оказалось, было непросто, территория для игры была немаленькой и очень грязной. Но формат нам понравился. В Екатеринбурге соревнования уже несколько лет проходят при поддержке комитета по экологии. Думаю, и мы станем постоянным партнером «Чистых игр», – рассказал председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев.

Самыми тяжелыми отходами из собранных стали отработанные автошины – их набралось 416 кг, еще 72 кг набралось крупного мусора, включая старые матрасы или ковры. Также участники игр собрали 85 мешков стекла и 58 мешков пластика.

Всего в Свердловской области прошло семь этапов «Чистых игр», в том числе в Первоуральске, Новоуральске, поселке Уральском, селе Патруши. Активисты собрали почти 14 тонн мусора, причем половину отправили на переработку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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