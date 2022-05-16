Количество жалоб на работу биржи выросло в четыре раза

Жители Свердловской области с начала этого года стали чаще жаловаться в Центробанк. По итогам трех месяцев в лидерах роста – участники рынка ценных бумаг и страховщики. На проблемы с биржей уральцы жаловались в четыре раза чаще, это в основном было связано с временной остановкой торгов и с ограниченными на сделки с иностранными ценными бумагами. На страховщиков жаловались на 80% чаще, обращения в первую очередь касались ОСАГО, снова начались проблемы с оформлением электронных полисов.

Большая часть обращений – 55% – по-прежнему связана с деятельностью банков, но их число снизилось, хоть и незначительно, на 5%. Самые распространенные проблемы – использование карт, обслуживание вкладов, реже жалуются на ипотеку и потребительское кредитование. «В конце 2021 года вступили в силу поправки в законодательство, давшие право заемщикам вернуть деньги за любые навязанные услуги. Ранее такая возможность была только для добровольных страховок. Также законом запрещено заранее проставлять в документах галочки, означающие согласие заемщика на оплату дополнительных услуг. Эти меры повлияли на снижение количества жалоб на навязанные услуги», – рассказал заместитель начальника Уральского ГУ банка России Сергей Коровин.

А вот количество претензий к микрофинансовым организациям снизилось на 15%. Жители Свердловской области стали реже жаловаться на взимание комиссии за продление срока займа и списание денежных средств без согласия клиента.

Екатеринбург, Марина Иванова

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