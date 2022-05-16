Организаторы отмененного концерта «Руки вверх!» через суд вернули 250 тысяч за билеты

Уральцы смогли отсудить 250 тысяч рублей за билеты на концерт «Руки вверх!», который перенесли без уважительной причины. Коллективный иск подавали 46 человек, но после решения суда все остальные зрители тоже могут требовать возврата денег, суд примет аналогичное решение.

Концерт группы «Руки вверх!» должен был состояться еще 20 июня 2020 года, из-за коронавируса его перенесли на 3 июля 2021 года. Но и прошлым летом фанатам не удалось потанцевать под любимые хиты, организаторы вновь сослались на пандемию и перенесли концерт уже на 4 июня 2022 года. Вернуть деньги за билеты добровольно ООО «Тур» отказалось.

46 человек в Екатеринбурге при помощи специалистов Роспотребнадзора составили коллективный иск к ООО «Тур», поскольку повторный перенос концерта с 2021 на 2022 год был необоснованным.

«3 июля 2021 года проведение концерта было возможно с учетом установленных [в регионе коронавирусных ограничений]. Концерт должен был состояться на площадке «Екатеринбург Арена» (спортивный стадион на открытом воздухе)», – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. На тот момент на стадионах было разрешено устраивать мероприятия с численностью зрителей 75% от вместимости. Кроме того, оказывается, в других регионах России концерты «Руки вверх!» летом 2021-го все-таки прошли.

На основании всех этих доводов ООО «Тур» должно было вернуть всем желающим деньги за билеты, но организатор отказался. Решением Октябрьского районного суда Уфы исковые требования Роспотребнадзора (который действовал в интересах потребителей) к ООО «Тур» были удовлетворены в части возмещения полной стоимости билетов потребителям (дело № 2-574/2022). В общей сложности людям вернули около 250 тысяч рублей, – рассказали «Новому Дню».

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что согласно части 2 статьи 244.28 Гражданского кодекса, теперь все, кто хочет вернуть деньги за несостоявшийся концерт «Руки вверх!» в Екатеринбурге смогут сделать это через суд. Доказывать что-либо не придется. Решение будет вынесено аналогичное предыдущему – то есть о возврате денег.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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