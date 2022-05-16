Заведующая детсадом в Серове похитила 4 миллиона, принимая на работу «мертвые души»

В Серове будут судить 53-летнюю заведующую одним из детских садов. В течение пяти лет женщина фиктивно трудоустраивала на разные должности своих знакомых и забирала себе зарплату. Всего ей удалось присвоить 4 миллиона рублей.

По версии следствия, «мертвые души» заведующая детским садом трудоустраивала с 2016 по 2021 годы. Официально в разных должностях в садике числились знакомые женщины, но реально они не работали. Зарплату заведующая забирала себе.

«В общей сложности при реализации данной мошеннической схемы обвиняемой незаконно было получено свыше 4 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела приняты меры обеспечительного характера для последующего возмещения причинённого ущерба. Так, по инициативе следователя наложен арест на банковские счета женщины, принадлежащее ей транспортное средство и жилую недвижимость», – сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Уголовное дело в отношении 53-летней заведующей уже передано в суд. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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