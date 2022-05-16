Уральский аналог «Активного гражданина» заработает с 1 июня

В Екатеринбурге с 1 июня заработает местный аналог приложения «Активный гражданин», которое несколько лет назад запустила мэрия Москвы. В столице оно используется для связи горожан с властями – в программе можно загрузить сообщение о проблеме и фото, чтобы его быстро устранили. По сути, это сделано для устранения бюрократических проволочек и удобства людей.

В Екатеринбурге похожее приложение появилось еще в 2020 году – его назвали «Активный Екатеринбург», правда, оно до сих пор не работает, хотя презентовали его уже дважды. В пресс-службе мэрии «Новому Дню» сообщили, что частично мобильная программа будет доступна екатеринбуржцам с 1 июня. Однако пока что в усеченной версии. «Та часть, где в ходе тестирования «неравнодушными гражданами» были выявлены недочеты, дорабатывается, и функционал будет постепенно увеличиваться», – сказали агентству в горадминистрации.

Сейчас приложение доступно к скачиванию, но пожаловаться можно только на неработающий светофор, на сломанный дорожный знак, на стершуюся разметку, на проблемную остановку общественного транспорта и на автобус, троллейбус или трамвай. Отправить в мэрию быстрое обращение, например, о незаделанной после ремонта яме на тротуаре не получится.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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