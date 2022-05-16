С начала года из Свердловской области чаще уезжали в Казахстан, Узбекистан и на Украину

Миграционная убыль населения в Свердловской области в первом квартале 2022 года составила 1432 человек. По данным Свердловскстата, за январь-март в регион приехали 21 556 человек, а уехали 22 988. Большинство уезжали в Казахстан, Узбекистан и на Украину. С начала года число прибывших в Свердловскую область уменьшилось на 9,6%, а число уехавших увеличилось на 6,3%, сообщила на пресс-конференции врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова.

По словам министра экономики и территориального развития Свердловской области Дениса Мамонтова, отток населения связан с экономической ситуацией в стране. Те же явления были два года назад в разгар пандемии Covid-19, когда приток иностранной рабочей силы был снижен. «Будем изучать ситуацию, смотреть структуру уезжающих людей. У нас традиционно много уезжающих студентов, которые поступают в вузы в других городах. И соответственно к нам много приезжает абитуриентов. Ситуация не выглядит критичной», – сообщил министр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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