В Екатеринбурге начинаются опрессовки

Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» (АО «ЕТК») проведет серию гидравлических испытаний повышенным давлением с 16 по 20 мая 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, опрессовки пройдут по следующему графику:

• с 23:00 16 мая до 06:00 17 мая (Уралмаш, Завокзальный, Комсомольский, Пионерский и Юго-Западный);

• с 23:00 17 маядо 06:00 18 мая (Синие Камни, Ботанический, Центр, ВИЗ, Заречный);

• с 23:00 18 мая до 06:00 19 мая (Московская горка, Парковый, Южный, Автовокзал, Юго-западный);

• с 23:00 19 мая до 06:00 20 мая (Центр, Вокзальный, Эльмаш, Сортировка).

Специалисты ЕТК просят горожан отнестись к неудобствам с пониманием.

На период всех опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и сетей нужно отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и следить за ними.

Владельцам складских и подвальных помещений на это время надо организовать дежурство, чтобы предотвратить возможное затопление в случае прорыва теплотрасс. В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам:

• 329-33-52, 329-37-52, 331-22-18 (начальник смены тепловых сетей ЦДС АО «ЕТК»);

• 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»);

• 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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