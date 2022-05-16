На Средний Урал надвигаются грозы со шквалистым ветром

В Свердловской области продлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщают синоптики, 17 мая на территории региона ожидаются грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям во время непогоды соблюдать правила безопасности. В том числе: воздержатся от туристических походов в лес и выхода на воду, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, по возможности отложить прогулки и поездки, закрыть окна и форточки в квартирах, не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов, не пользоваться смартфонами и электроприборами во время грозы. Также запрещается разводить костры на приусадебных участках и в лесу.

«Если непогода застала вас на улице, нужно держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск, что в них может попасть молния, или сильный ветер сломает ветви. Двигаясь в непогоду по дорогам, постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку и оставаться там, на время ухудшения погодных условий», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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