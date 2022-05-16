В свердловских лесах раскладывают вакцину от бешенства для диких зверей (ФОТО)

В свердловских лесах началась вакцинация диких животных от бешенства. В течение мая лесники разложат специальные приманки на территориях охотничьих угодий, в лесопарковых зонах возле нор и на лесных тропах. Всего в этом году регион получил 240 тысяч доз вакцины.

«Вакцина для диких животных – это небольшой брикет размером чуть меньше спичечного коробка, изготовленный из мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина. Препарат безвреден и не вызывает заболевания даже при поедании животным нескольких доз. Стойкий иммунитет к вирусу формируется на год. Основные носители вируса бешенства – лисицы, волки и енотовидные собаки. Благодаря регулярному проведению вакцинации, количество случаев бешенства диких животных за последние годы значительно сократилось. Так, в 2016 году было зарегистрировано 74 случая, а в 2021 году – всего 9», – сообщили в департаменте информационной политики.

Специалисты просят жителей, в случае обнаружения, не трогать брикеты-приманки серого или коричневого цвета со специфическим запахом, предназначенные для зверей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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