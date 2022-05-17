В Екатеринбурге сокращают благоустройство дворов из-за экономического кризиса

Санкционный экономический кризис ударил по благоустройству дворов в Екатеринбурге. С этим столкнулись жильцы дома № 64 по улице Мамина-Сибиряка. Их площадка была отобрана в числе десяти дворовых территорий, которые должны быть благоустроены в 2022 году за счет средств муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Но внезапно уже утвержденный дизайн-проект двора сильно подорожал, и жильцам предложили самим доплатить разницу.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, подрядчиком благоустройства двора на Мамина-Сибиряка, 64, выступает управляющая организация ООО «Фонд Радомир».

«В связи с политико-экономической ситуацией в текущем году выросли цены на строительные материалы и оборудование. По информации ООО «Фонд Радомир», увеличение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, д. 64, составило в среднем 12% от первоначальной сметной стоимости (порядка 450 тысяч рублей)», – сообщили в мэрии.

15 мая представители «Фонда Радомир» провели встречу с собственниками жилья, где и объявили об удорожании проекта. Но, по информации городской администрации, итогом встречи стало решение о проведении общего собрания собственников дома № 64. На нем предлагается обсудить корректировку проекта для выполнения работ без увеличения сметной стоимости и без сбора дополнительных денег с жильцов. Вероятно, будут сокращены объемы благоустройства и частично заменено оборудование.

Добавим, что стандартное благоустройство дворов предусматривает ремонт подъездов, установку урн и скамеек, обустройство парковочных мест, установку спортивных и детских площадок, замену искусственного освещения. Муниципальная программа рассчитана до 2024 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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