Жители Свердловской области хотят зарабатывать 44 тысячи в месяц

Зарплатные ожидания жителей Свердловской области ниже, чем в целом по стране. Сервис hh.ru изучил 4 миллиона резюме и оказалось, что уральцы ждут, что им будут платить 44 371 рубля. В среднем по России желаемая зарплата составила более 55 тысяч рублей.

«На самую большую заработную плату в Свердловской области сегодня ожидаемо претендуют соискатели из профессиональной сферы «Высший менеджмент» – это 62 237 рублей. Также в лидерах соискатели из сфер «Добыча сырья» (58 562 рубля) и «Строительство, недвижимость» (57 524 рубля). Самые скромные пожелания по заработной плате наблюдаются у административного персонала (38 008 рублей) и у начинающих специалистов (37 773 рубля)», – прокомментировала Анна Осипова, руководитель пресс-службы «hh.ru Урал».

Максимальные зарплаты в резюме указывают жители Чукотки – 102 500 рублей. Москвичи хотят получать по 78 186 рублей, жители Сахалина ждут 72 460 рублей. Также в топ-5 регионов по уровню зарплатных притязаний соискателей вошли Магаданская область (71 906 рублей) и Ямало-Ненецкий АО (71 240 рублей).

Самые скромные запросы у жителей Марий Эл (з35 425 рублей), Курганской (35 283 рублей) и Тамбовской областей (35 222 рубля).

Отметим, зарплатные ожидания свердловчан отказались ниже, чем средняя зарплата по региону – один сотрудник в среднем зарабатывает 48,2 тысячи рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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