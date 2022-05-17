На Урале пропали тонны пшеницы: к ситуации привлекут ФСБ

В Свердловской области назревает скандал, связанный с публикациями в телеграм-каналах и СМИ о пропаже с элеватора «Хлебной базы № 65» около трех тысяч тонн пшеницы.

По сообщению RTVI, проверку инициировало подведомственное правительству Свердловской области Агентство по развитию рынка продовольствия. «В акте (имеется в распоряжении RTVI) указано, что, по данным бухгалтерии, на дату проверки в элеваторе находилось более 6 тысяч тонн пшеницы, а должно было – более 9 тысяч тонн. На хранении там находилось как государственное зерно, в том числе из запасов Росрезерва, так и частное», – говорится в публикации. При этом уточняется, что по итогам 2019 года недостачи зерна выявлено не было, а данные по итогам 2020 и 2021 года хлебная база не предоставила. Телеграм-каналы обвинили в этом акционеров предприятия, в том числе бывших.

Один из бывших акционеров, депутат заксо Вячеслав Вегнер, заявил «Новому Дню», что лично он на хлебной базе не был с 2010 года, никакого отношения к ней давно не имеет, а его имя к истории «привязали за уши» – возможно, это сделали недоброжелатели из числа руководителей МинАПК, в отместку за критику. Вегнер считает, что результаты проверки «слили» в СМИ именно сотрудники министерства. Депутат усматривает в этом разглашение государственной тайны, потому что по акту проверки можно определить количество хранимого на базе зерна, в том числе принадлежащего Росрезерву. По факту утечки такой информации, считает он, должна провести проверку ФСБ.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»