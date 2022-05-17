Главный трансплантолог Минздрава России рассказал о работе с зарубежными донорами в условиях санкций

Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье опроверг информацию о сложностях при пересадке костного мозга российским пациентам от зарубежных доноров. Об этом он сказал «Новому Дню». «Именно медицинские программы не приостановлены, и у нас нет каких-то реальных опасений в этом плане, другое дело, что любая коллизия, происходящая в мире, может нарушить привычный порядок, но все это не должно коснуться уровня оказания помощи, – сказал Готье. И добавил: Есть собственные резервы – и мы их обязаны использовать».

Ранее благотворительные организации, которые занимаются помощью пациентам, нуждающимся в пересадке костного мозга, говорили о сложностях с логистикой. Нередко россияне не могут найти подходящего донора в российских регистрах, и тогда делаются запросы в международные. Чтобы привезти донорский материал в Россию, нужно авиасообщение, но из-за санкций и ограничения полетов, это стало гораздо сложнее. Так, портал «Милосердие.ру» рассказывал о том, как врач «Фонда борьбы с лейкемией» встречался со своим немецким коллегой в Стамбуле для того, чтобы забрать костный мозг от донора из регистра Стефана Морша и отвезти его в Москву для пересадки. Аналогично пришлось поступать врачу Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, костный мозг для пациентки медучреждения везли из Германии через Стамбул, писали «Известия».

Заместитель главного врача по медицинской части Свердловской областной клинической больницы Наталья Климушева пояснила «Новому Дню», что на пересадках костного мозга пациентам с Урала ситуация с санкциями не скажется. Даже в тех случаях, когда донорский материал от родственников не подходит, и приходится обращаться к регистрам. «По трансплантациям костного мозга мы не снизили объемы. Что касается неродственных доноров, то необязательно это поиск за рубежом. Они есть и в российских регистрах, например, [недавно в СОКБ проведена трансплантация], был донор в соседней, Челябинской области. Там ведь главное, чтобы все подходило, так что все, что было намечено, для пациентов, которым не подходят родственные либо частично совместимые трансплантации, для них были доноры найдены», – заверила Климушева.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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