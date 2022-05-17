В Екатеринбурге резко выросло число ДТП на «зебрах»

В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано 125 ДТП с участием пешеходов, причем 55 аварий случились на пешеходных переходах, в том числе 37 – на «зебрах», где установлен светофор. Как отметил врио начальника ГИБДД Екатеринбурга Александр Беляков на заседании комиссии по безопасности городской думы, в мегаполисе есть более 200 светофоров, которые работают с пересечением автомобильного и пешеходного потоков в одной фазе. Из-за невнимательности водителей на таких участках могут быть опасные ситуации для пешеходов.

В прошлом году Госавтоинспекция выдала 54 предписания для перенастройки светофоров или – при отсутствии технической возможности – установки информационного табло для автомобилистов. Беспокоит сотрудников ГИБДД и тот факт, что в городе не обустраивают нерегулируемые пешеходные переходы сразу с «лежачими полицейскими». В 2021 году 13 дорожных переходов без светофоров были признаны аварийно-опасными. Так, неоднократные наезды на пешеходов случались на «зебрах» по адресам: 8 Марта, 3, Академика Бардина 2/2, Серафимы Дерябиной, 37, Восточная, 5, Мира, 29а. В этом году администрация Екатеринбурга планирует установить шесть «лежачих полицейских», что явно недостаточно, подчеркнул Беляков.

Глава транспортного комитета Игорь Ощепков сообщил, что пешеходные секции в светофорах появятся еще на десяти перекрестках. Кроме того, почти в каждом районе города будут установлены дублирующие знаки «пешеходный переход» – всего 54 шутки. Также в рамках муниципальной программы «Безопасность дорожного движения» будет установлено 3 новых светофора на Уралмаше и в Пионерском, отремонтировано 27 светофоров, появятся 1600 новых дорожных знаков.

Запланировано нанесение 218 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Как уточнили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, работы начались в начале мая и продлятся до июня. В целом по Екатеринбургу фиксируется рост количества ДТП с пострадавшими. В первом квартале 2022 года случилось 267 аварий, в которых погибли 15 человек (на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года) и 367 человек получили травмы (на 13,3% больше, чем в прошлом году). Депутат Тимофей Жуков отметил, что рост аварийности произошел на фоне сокращений бюджетных трат на установку светофоров и дорожных знаков. Ощепков подтвердил, что транспортный комитет готов выйти с предложением об увеличении финансирования во время корректировки бюджета-2022.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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