В Екатеринбурге выпустили транспортную карту с кадрами из «Брата-2» (ФОТО)

Компания «И-сеть» выпустила ограниченный тираж транспортных карт со спецдизайном к 25-летию фильма «Брат-2».

«Ровно 25 лет назад, 17 мая 1997-го, кинолента «Брат» была впервые показана зрителям. После выхода в прокат фильм сразу стал культовым, а его актуальность сохраняется в наши дни. Екатеринбург, тогда еще Свердловск, является родиной режиссера фильма Алексея Балабанова, и мы не могли оставить столь знаковое событие без внимания», – сообщили в компании. Приобрести юбилейные карты можно в кассах «Фрисби», метро и киосках Роспечати.

Добавим, в фильме есть сцена поездки героя Сергея Бодрова в трамвае, где звучит ставшая известной фраза, обращенная к мигрантам.

Екатеринбург, Марина Иванова

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