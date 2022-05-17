Свердловским бизнесменам предложили сервис для 50-процентной экономии

Оператор «МегаФон» запустил новый сервис для предпринимателей – «МегаФон ПроБизнес», который позволит им экономить до 50%. Для этого ключевые игроки рынка, партнеры оператора, предоставили льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами.

«МегаФон» провел исследование потребностей клиентов в сегменте малого и среднего предпринимательства и включил в новый сервис предложения от партнеров из разных областей, наиболее эффективно закрывающих бизнес-задачи таких компаний.

Пользователям доступны услуги транспортной компании «Деловые линии», онлайн-бухгалтерия «Мое дело», покупка и продление антивируса «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и другие. Эксклюзивным партнером нового решения стала платформа Metacommerce – мультиканальный мониторинг ассортимента и цен конкурентов.

Как рассказали в пресс-службе «МегаФона», для предпринимателей сейчас особенно актуальна задача по организации бизнеса с использованием отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Поэтому оператор развивает сотрудничество с партнерами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения, чтобы и в этом сегменте предложить клиентам выгодные условия.

«МегаФон ПроБизнес» поможет компаниям малого и среднего бизнеса получать постоянные скидки на решения от партнеров «МегаФона», выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от 3 000 рублей на каждом сервисе в месяц», – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона».

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выбрать нужную услугу на сайте и оплатить со счета телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнера составит 499 руб. в месяц. После регистрации на сайте партнера скидка при покупке применяется автоматически.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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