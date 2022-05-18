Сегодня у 9-классников Екатеринбурга Последний звонок

Сегодня, 18 мая, в 12:00 у девятиклассников Екатеринбурга пройдут последние звонки. Через неделю, 25 мая, уроки закончатся у одиннадцатиклассников.

Как сообщает департамент образования города, массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены. Если праздничные линейки будут организованы на улице, то родители выпускников смогут присутствовать. Решение, пускать ли их в здание школы, принимает директор исходя из существующих условий, скопление людей в помещениях не допускается.

Добавим, торжественное вручение аттестатов в 11-х классах состоится 23 июня, в 9-х классах – 6 июля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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