Дебошир в одних трусах бил автомобили и приставал к детям

Неадекватный мужчина в нижнем белье напугал детей и родителей во дворе на улице Постовского в Екатеринбурге.

Дебошир бегал по детской площадке, бил припаркованные неподалеку автомобили и пытался схватить одного ребенка. Такой сигнал поступил накануне вечером на пульт дежурного пункта централизованной охраны Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место, где на неадекватного гражданина указала одна из женщин.

«По поведению мужчины можно было предположить, что он находится под воздействием запрещенных веществ. Стражи порядка задержали агрессора и передали прибывшей бригаде скорой помощи. Врачи доставили задержанного в наркологическое отделение», – сообщили в пресс-службе свердловского управления Росгвардии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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