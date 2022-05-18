ФСБ раскрыла схему нелегальной миграции из Азии

Свердловское управление ФСБ России раскрыло преступный канал миграции из Азии в Россию. За три года в страну въехали 179 нелегалов – две аффилированные компании отправляли им приглашения на работу в Свердловской области. Мигранты, прибывая в страну, работали в других регионах незаконно.

«В ходе проведенных обысков из незаконного оборота изъяты печати, штампы юридических лиц, от имени которых велась преступная деятельность, бланки документов, полученные преступным путём, компьютерная техника, а также списки уже легализованных иностранных граждан. Решением суда участники группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», и приговорены к лишению свободы сроком на 2 года каждый с отбыванием уголовного наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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