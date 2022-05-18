Под Первоуральском водитель грузовика насмерть сбил рабочих (ФОТО)

Серьезная авария под Первоуральском – водитель грузовика «Скания» с полуприцепом сбил дорожных рабочих.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, ДТП случилось около 10:20. По предварительной информации, водитель «Скании» врезался в КамАЗ, который стоял на трассе и закрывал дорожных рабочих, меняющих ограждение.

В аварии погибли четыре человека: водитель «Скании» и трое рабочих. Подробности еще уточняются, ГИБДД работает на месте. Очевидцы сообщают, что движение по трассе затруднено.

Первоуральск, Марина Иванова

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