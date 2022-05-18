российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 мая 2022, 10:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Под Первоуральском водитель грузовика насмерть сбил рабочих (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

Серьезная авария под Первоуральском – водитель грузовика «Скания» с полуприцепом сбил дорожных рабочих.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, ДТП случилось около 10:20. По предварительной информации, водитель «Скании» врезался в КамАЗ, который стоял на трассе и закрывал дорожных рабочих, меняющих ограждение.

В аварии погибли четыре человека: водитель «Скании» и трое рабочих. Подробности еще уточняются, ГИБДД работает на месте. Очевидцы сообщают, что движение по трассе затруднено.

Первоуральск, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,