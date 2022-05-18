Захарова и Канделаки устроят «Битву ораторов» в Екатеринбурге

Глава пресс-службы российского МИДа Мария Захарова и замглавы «Газпром-Медиа» Тина Канделаки приедут в Екатеринбург, чтобы выступить с мастер-классами по ораторскому искусству, сообщил глава ивент-агентства «Империя Музыки», организатор мероприятия Табриз Шахиди.

«Битва ораторов» запланирована на предстоящую субботу, 21 мая. Она пройдет в Teatro Veneziano, в начале апреля амбассадором концертной площадки стал шоумен Михаил Галустян.

Купить билеты на встречу с влиятельными российскими женщинами-спикерами невозможно – попасть на «Битву ораторов» можно будет только по пригласительным. Захарова проведет лекцию «Кризисный менеджмент как стиль жизни», а выступление Канделаки называется «Лидерство. Эмоциональный интеллект».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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