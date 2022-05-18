Синоптики обещали Среднему Уралу ливни, грозы и град

По данным синоптиков, в четверг, 19 мая, в Свердловской области местами ожидаются очень сильные дожди, грозы и град. Возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах.

ГУ МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Туристов просят отказаться от походов и сплавов, владельцев частных домов – принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем. Автовладельцам советуют не пытаться преодолеть затопленные участки, а осторожно выехать на обочину и переждать ливень.

«Если на улице вас застал град, найдите укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой). Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев, а это может нанести вам повреждения», – напоминают спасатели. О возникших ЧП можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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