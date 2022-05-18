В минздраве оценили готовность Екатеринбурга к новой волне Covid-19

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов заявил, что Екатеринбург готов к новой волне Covid-19, если она случится. Сейчас всплеск заболеваемости новой модификацией штамма «омикрон» регистрируется в Китае, а также в нескольких странах Европы.

«Вне зависимости от того, будет ли в России новый подъем заболеваемости, мы должны быть максимально готовы. Для этого необходимо проработать вопросы быстрой мобилизации коечного фонда – все эти меры выполнены. В том числе для людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Потому что коронавирус провоцирует патологии. Также мы делаем упор на иммунопрофилактику. Сейчас во время снижения заболеваемости самый благоприятный период, чтобы поставить прививку», – сообщил Демидов на заседании комиссии по социальной защите Екатеринбургской думы.

В 2021 году в Екатеринбург поступило 1,15 миллиона доз вакцины от коронавируса: 872 тысячи доз «Гам-ковид-Вак» (Спутник V), 234 тысячи доз «Спутник Лайт», 24,4 тысячи доз «ЭпиВакКорона», 15,7 тысячи доз «Ковивак» и 3420 доз вакцины для подростков «Спутник-М»

«Все стационарные прививочные пункты в поликлиниках работают, вакцины достаточно. В среднем в день прививается около 300 человек. У препаратов есть свой срок годности, поэтому мы делаем дополнительные заказы в федеральном Минздраве. Поставки приходят. Темпы повторной вакцинации в Екатеринбурге достаточно неплохие, двигаемся по плану. Но хотелось бы перевыполнить этот план в два раза», – пояснил замминистра.

Чиновник с сожалением отметил, что в Екатеринбурге сохраняется тренд антипрививочной кампании. Поэтому областной минздрав прилагает усилия для популяризации вакцинации от Covid-19. «Мы не подходим к этой работе формально. Сотрудники центра профилактики выезжают на предприятия и ведут разъяснительную работу. Есть видеоролики, выступления в социальных сетях, радио и телевидения, информационные листы в лифтах. Есть научное подтверждение, что прививка снижает риск заболевания», – подчеркнул Демидов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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