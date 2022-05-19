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Четверг, 19 мая 2022, 12:45 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за поджога леса

Житель Екатеринбурга попался с поличным во время сжигания дерева в лесной просеке. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 261 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина поджег березу на въезде в садовое товарищество «Легенда» в Верх-Исетском районе. Пиромана заметили проезжавшие мимо дачники и сняли его на видео.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога». Екатеринбуржцу грозит штраф до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период работы от 3 до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет.

Инцидент с поджогом дерева произошел 16 мая. Начавшийся пожар потушили садоводы. Мужчина успел скрыться, но позже его личность установили правоохранительные органы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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