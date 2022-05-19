На ВИЗ-бульваре загорелся «УАЗ-Патриот» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге неподалеку от остановки «ВИЗ-бульвар» загорелся автомобиль «УАЗ-Патриот». Как передает корреспондент «Нового Дня», машина загорелась сама, ДТП не было. К месту приехали две пожарные машины. Но, судя по всему, автомобиль уже не спасти, он практически полностью выгорел за несколько минут: огонь моментально распространился на весь салон.

В центре города горит машина

Что стало причиной пожара, неизвестно, «Новый День» позже опубликует комментарии ГИБДД и МЧС, если они поступят.

Екатеринбург, Марина Иванова

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