В Уральском лестехе опровергли информацию о сгоревших личных делах студентов

В Уральском лесотехническом университете накануне вечером произошел пожар. Загорелось подвальное помещение, в котором находится архив.

Из здания в условиях сильной задымленности были эвакуированы 30 сотрудников. По данным МЧС, огонь распространился на 5 кв. м и повредил внутреннюю отделку помещения. Как сообщают городские СМИ, в пожаре сгорели личные дела студентов. Однако в УГЛТУ эту информацию опровергли.

«От возгорания пострадал архив технической документации, личные дела студентов пожаром затронуты не были», – сообщили в пресс-службе вуза. По предварительным сведениям, причиной пожара в университетском архиве стало короткое замыкание.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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