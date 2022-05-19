«Уральские авиалинии» запустили прямые рейсы в Грозный

«Уральские авиалинии» запустили регулярные рейсы в Грозный. Улететь в Чечню можно будет из Екатеринбурга и Москвы.

Из столицы самолеты будут отправляться с 27 мая каждый день. Вылеты – из Домодедово. Из Екатеринбурга – с 10 июня – по понедельникам и пятницам.

Напомним, ранее авиакомпания начала полеты в Махачкалу, Владикавказ и Минеральные Воды.

Екатеринбург, Елена Сычева

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