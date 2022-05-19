В выходные на Средний Урал придут заморозки

В ближайшие сутки в Свердловской области резко похолодает. По прогнозу уральских метеорологов, 20-22 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и почве до -2 градусов. При этом в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение о грозах и ливнях.

В Екатеринбурге с 20 по 22 мая ночная температура составит +3...+5 °C, днем воздух прогреется до +12 градусов тепла. Будет пасмурно, ожидается небольшой дождь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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