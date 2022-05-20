Первый этап опрессовок не выдержали 19 участков труб

В Екатеринбурге закончился первый этап опрессовок. Как сообщили в пресс-службе ЕТК, выявлено 19 повреждений в районе улиц Красина, Ильича, Серафимы Дерябиной, Сиреневого бульвара. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.

Второй этап опрессовок пройдет 7-10 июня. Всего в этом году ожидается четыре этапа: гидравлические испытания также запланированы на 19-22 июля и 9-12 августа.

Екатеринбург, Марина Иванова

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