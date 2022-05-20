Центр Екатеринбурга перекроют ради бегунов

В воскресенье, 22 мая, пройдет VI Всероссийский полумарафон «ЗаБег». В Екатеринбурге спортсмены будут бежать в центре города.

С 09:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

– Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);

– 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);

– пр. Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);

– Толмачева (от пр. Ленина до Царской);

– Царской (от Толмачева до Николая Никонова).

Полумарафон стартует от площади 1905 года, юниоры пробегут 1 км, новички – 5 км, любительская дистанция составит 10 км, профи бегут 21,1 км. Стоимость участия от 1200 до 2700 рублей. Зарегистрироваться можно на официальном сайте полумарафона.

Екатеринбург, Марина Иванова

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