Центр Екатеринбурга перекроют ради бегунов

В воскресенье, 22 мая, пройдет VI Всероссийский полумарафон «ЗаБег». В Екатеринбурге спортсмены будут бежать в центре города.
С 09:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:
– Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);
– 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);
– пр. Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);
– Толмачева (от пр. Ленина до Царской);
– Царской (от Толмачева до Николая Никонова).
Полумарафон стартует от площади 1905 года, юниоры пробегут 1 км, новички – 5 км, любительская дистанция составит 10 км, профи бегут 21,1 км. Стоимость участия от 1200 до 2700 рублей. Зарегистрироваться можно на официальном сайте полумарафона.
Екатеринбург, Марина Иванова
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