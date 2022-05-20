На отсрочку от службы в армии претендуют 200 свердловских айтишников

Свердловские IT-компании направили заявления на оформление отсрочки от армии для 200 своих специалистов. Средний Урал вошел в десятку регионов-лидеров по числу молодых ребят, претендующих на новую меру поддержки от государства.

Как сообщили в ДИПе, средний возраст специалистов, претендующих на отсрочку, – 24 года, средний стаж работы – около двух лет. Самая распространенная специальность – «Информатика и вычислительная техника». В списке самых популярных специальностей также «Информационные системы и технологии», «Прикладная математика и информатика» и другие.

«Государство ввело уникальные меры поддержки IT-отрасли, которые только начали действовать. В том числе очень популярная мера отсрочки от армии. Государство и губернатор Евгений Куйвашев ставят перед нами задачу по развитию и росту цифровой отрасли в регионе. Поэтому через 3-4 месяца мы проведем оценку их полномасштабного эффекта и составим свои предложения», – отметил замгубернатора Дмитрий Ионин.

По данным Минцифры РФ, всего отечественные компании направили заявки более чем на 8,7 тысячи своих специалистов. Заявления принимались до 1 мая. Все полученные списки будут направлены в Минобороны России до 1 июня. Затем призывные комиссии примут решение об отсрочке. Прием заявок по отсрочке в рамках осеннего призыва начнется в июле 2022 года.

Чтобы получить отсрочку от армии, специалисту в возрасте от 18 до 27 лет нужно иметь гражданство РФ, он должен работать по трудовому договору в аккредитованной компании более 11 месяцев, иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. После того как сотрудник получит повестку, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку от армии. Ему понадобятся:

• паспорт;

• документ воинского учета;

• водительское удостоверение (при наличии);

• подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем;

• подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за последние 12 месяцев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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