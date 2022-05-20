«Уральские авиалинии» запустят рейсы из Екатеринбурга во Владивосток и на Камчатку

Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» в июне полетят из Екатеринбурга в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Владивосток.

«С 9 июня приступаем к выполнению рейсов Санкт-Петербург – Екатеринбург – Владивосток – Петропавловск-Камчатский. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям, обратно – по понедельникам и пятницам. С 10 июня начинаем выполнять рейсы Санкт-Петербург – Екатеринбург – Владивосток – Южно-Сахалинск. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам, обратно – по средам и субботам. И с 9 июня открываем прямой беспосадочный рейс Екатеринбург – Владивосток – Екатеринбург, который входит в цепочку рейсов на Камчатку и Сахалин», – сообщает пресс-служба авиакомпании.

На беспосадочном рейсе из Екатеринбурга во Владивосток есть субсидируемый тариф: перелет в одну сторону стоит от 6400 рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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